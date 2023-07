Neues Gebäude des Landkreises Karlsruhe: Längst entschiedene Sache?

Über den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes für die Landkreisverwaltung will der Kreistag Anfang Oktober beschließen. Bei der Kreistagssitzung am 6. Juli taucht das Thema Hochhaus nicht auf.

Die Verwaltung der Stadt Karlsruhe scheint beim Thema Hochhaus-Neubau des Landratsamtes einen erheblichen Schritt weiter zu sein als der Kreistag. Der will erst Anfang Oktober darüber entscheiden, ob der Hochhaus-Neubau in der bis dato avisierten Form realisiert werden soll.

Von einer schon beschlossen Sache indes kündete unlängst eine Sitzungsvorlage für den Karlsruher Gemeinderat. Darin heißt es: „Dazu (gemeint ist die Neuordnung des Hochhaus-Areals, das sich im Besitz des Landkreises befindet) wird das bisherige Verwaltungsgebäude abgebrochen und ein neues Verwaltungsgebäude mit einer zweigeschossigen Unterbebauung errichtet.“

30 Millionen Euro kostet die bisherige Planung

Wirklich beschlossen, wie der Passus in der Sitzungsvorlage unterstellt, ist der Neubau des Hochhauses im derzeit geplanten Umfang aber noch nicht. Rein formal gesehen. Stand heute, was die Orakel-Fähigkeiten der Karlsruher Sitzungsvorlage bestätigen könnte, dürfte das 400 Millionen Euro Projekt eine klare Mehrheit im Kreistag finden. Für den eher unwahrscheinlichen Fall, das Gremium würde die bisherigen Planungen doch ablehnen, hätte der Landkreis rund 30 Millionen Euro Planungs- und Projektkosten in den Sand gesetzt.

Mir ist bekannt, dass auch bei anderen Kreisräten Zweifel bestehen Johannes Arnold

Kreisrat (Freie Wähler) und Oberbürgermeister von Ettlingen

Allein bei der SPD und einigen wenigen Vertretern der Freien Wähler werden und wurden zunehmend kritische Stimmen gegen den Neubau eines 90 Meter hohen Hochhauses laut. Zu ihnen gehört der Ettlinger Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler). Gegenüber den BNN erklärte er zu einem früheren Zeitpunkt, dass er die schrittweisen Vorentscheidungen, wie überhaupt das Planungsprozedere vor einer grundsätzlichen Entscheidung nicht mehr verantworten könne.

„Mir ist bekannt, dass auch bei anderen Kreisräten Zweifel bestehen, und die mir Recht geben in der kritischen Haltung dem Planungsprozess gegenüber. Sie wollen das aber nur intern kommunizieren“, sagt Arnold. Kritisch äußerte sich auch der Gondelsheimer Bürgermeister Markus Rupp (SPD) gegenüber dieser Zeitung – nicht zuletzt in Sorge um die Kreisumlage, die infolge des 400-Millionen-Euro-Vorhabens steigen könnte.

Die Gemeinden im Landkreis nehmen kaum Notiz von dem Hochhausprojekt

Von einer eher überschaubaren Erhöhung der Kreisumlage, um die jährliche Belastung für den Hochhaus-Neubau zu finanzieren (bei einer Finanzierungsdauer von rund 50 Jahren), sprachen, ebenfalls im Gespräch mit den BNN, die Kreistags-Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, der CDU, der FDP und der Grünen. Die Rede war von einem Punkt Kreisumlage, was in etwa acht Millionen Euro entsprechen würde.

In der Öffentlichkeit, das gilt insbesondere für die 32 Gemeinderäte im Landkreis, scheint der Hochhaus-Neubau kaum eine Rolle zu spielen. Zum Vergleich: 500 Millionen Euro, daraus sind zirka 1,5 Milliarden geworden, sollte ganz zu Anfang die Karlsruher Kombilösung kosten. Der öffentliche Aufschrei, und zwar nicht nur angesichts der Kosten, war damals immens.

Vorgesehener Flächentausch zwischen Stadt und Landkreis ist geplatzt

Einige Querschläger, die zu Beginn so nicht eingeplant waren, werden bei den Planungen zum Hochhaus-Neubau fast schon locker weggesteckt. So war zwischen der Stadt und dem Landkreis ein Flächentausch geplant. Der Landkreis sollte ein Areal Richtung Ettlinger Tor von der Stadt bekommen, im Gegenzug hätte die Stadt vom Landkreis die sogenannte Fläche T2 erhalten.

Der Tausch wäre für beide Seiten kostenneutral gewesen. Daraus wird nichts. Für zirka 4,5 Millionen Euro will laut Landkreisverwaltung der Landkreis unter anderem die Fläche beim Ettlinger Tor erwerben. Von einem Tausch nahm die Stadt Abstand, weil es nach Auskunft der Stadtverwaltung noch etlichen Planungsbedarf für eine mögliche Nutzung von T2 gebe. Das Landratsamt rechnet damit, dass diese Fläche einen Abnehmer findet. Falls nicht, würde sich das aber erst 2028 auf die Gesamtkostenberechnung auswirken.

Zudem hat der Landkreis der Stadt 3.000 Quadratmeter Büroflächen (im Falle des Neubaus) angeboten. Das Angebot, heißt es sinngemäß in besagter Sitzungsvorlage für den Karlsruhe Gemeinderat, werde umfassend geprüft.

Von einem gewählten Volksvertreter erwarte ich mehr Seriosität Jens Wittfoht

Architekt

Dass der Ton zwischen den wenigen Kritikern und den vielen Befürwortern des Projektes rauer, um nicht zu sagen polemischer geworden ist, hat sich in jüngster Vergangenheit gezeigt. Zwischenzeitlich mischt sich sogar das beauftragte Architekturbüro „wittfoht studio architektur“ ein.

In den Fokus gerät hierbei OB Arnold. „Von einem gewählten Volksvertreter erwarte ich mehr Seriosität“, tut Jens Wittfoht in einem Schreiben an Arnold kund. Dem OB wirft er vor, er habe einige Zahlen vertauscht und somit falsch wiedergegeben. Der Architekt räumt gegenüber dieser Redaktion ein, er habe vielleicht etwas „scharf returniert“, in der Sache sei es aber korrekt gewesen.

Am 5. Oktober soll die endgültige Entscheidung fallen

Wenn am 6. Juli der Kreistag in Sulzfeld zusammenkommt, wird mit Blick auf die Tagesordnung der Hochhaus-Neubau keine Rolle spielen. Die Ergebnisse eines von der SPD-Fraktion gestellten Antrages, die Verwaltung möge prüfen, ob „man im Landkreis nicht irgendwo kleiner bauen könnte“, sollen in der Sitzung am 5. Oktober behandelt werden, teilte das Landratsamt mit. Just in der Sitzung, in der die endgültige Entscheidung über den Hochhaus-Neubau fallen soll.