Demonstration am Freitag

Neues Karlsruher Klimabündnis unterstützt "Fridays for Future" bei globalem Streik

In Karlsruhe hat sich ein neues Klimabündnis gebildet. Die bislang 29 teilnehmenden Gruppen wollen sich in Zukunft noch stärker für eine nachhaltige Politik einsetzen. Zum ersten Mal werden sie das am Freitag tun, wenn auch Karlsruhe wieder Teil eines weltweiten Klimaprotests wird.