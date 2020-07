Schock für Mitarbeiter

Neugeborenes Flusspferd-Baby aus dem Karlsruher Zoo ist tot

Traurige Nachricht aus dem Karlsruher Zoo: Das erst zwei Tage alte Flusspferd ist tot. Das teilte die Stadt Karlsruhe am Mittwoch mit. Das Junge habe leblos am Beckenboden gelegen. Die Mutter Kathy hatte offensichtlich mehrmals versucht, es an die Wasseroberfläche zu bringen.