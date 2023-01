So viele Teilnehmer wie noch nie verzeichnete das Neujahrsschwimmen im Grötzinger Baggersee. Bei nur sieben Grad Celsius warmen Wasser wagten sich 114 Schwimmer in den Baggersee.

Großes Gedränge am Grötzinger Baggersee: Mit 114 angemeldeten Schwimmerinnen und Schwimmern verzeichnete die DLRG Durlach nach zwei Jahren ohne Neujahrsschwimmen einen neuen Teilnahme-Rekord für den Jahresbeginn im kalten Nass im beliebten Baggersee im Norden von Grötzingen.

„Bitte gehen Sie nach dem Schwimmen durch die Zielschleuse, damit können wir feststellen, dass Sie alle aus dem Wasser wiedergekommen sind. Das ist uns wichtig“, gab Organisationschef Robin Hermann vor dem Start per Megaphon an die Neujahrsschwimmer durch.

Einige schwimmen 100 Meter bis zum Rettungsboot im See

Die Schwimmer näherten sich mit einem gewissen Respekt dem nur sieben Grad Celsius warmen Wasser. Einige bevorzugten, sich langsam an das Wasser zu gewöhnen, andere gingen schneller vor und schwammen sogar bis zum etwa 100 Meter entfernten DLRG-Rettungsboot auf den See hinaus. Viele waren als Gruppe gekommen.

Auch nach 20 Minuten waren noch etliche Neujahrsschwimmer im Wasser und zeigten wenig Lust, den Grötzinger Baggersee wieder zu verlassen. Einer derjenigen, die lange im Wasser blieben, war Roland Schulz.

Der 58-Jährige wohnt nur etwa einen Kilometer vom See entfernt und war bereits bei der Premiere 2004 dabei, als damals am 1. Januar nur sechs Teilnehmer den Gang ins kalte Wasser wagten.

„Es hat ganz klein angefangen. Seitdem wurde es immer professioneller“, berichtete er, „doch der Sicherheit muss Genüge getan werden.“ Der großgewachsene blonde Grötzinger war mit Spaß dabei, wie seine dicke Mütze in Schwan-Form zeigte. „Das ist eine Art Familientradition, die meine Enkel belustigt“, erklärte Schulz.

Die DLRG zeigte sich mit 13 in ihren Uniformen gut zu erkennenden Helferinnen und Helfern aus Durlach und Grötzingen. Neben vier Fahrzeugen vor Ort hatten die Freiwilligen auch zwei Umkleidezelte und einen Infostand aufgebaut. Nach zwei coronabedingten Ausfällen war für es die DLRG Durlach eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren.

Bei frühlingshaften 18 Grad Außentemperatur kamen nicht nur so viele Schwimmer wie nie zuvor, nämlich 114 an der Zahl, und drängten sich in dem mit Vlies ausgelegten Strandbereich, es kamen auch um die 300 Zuschauer. Viele hatten ein kleines Picknick dabei.

Man weiß nie, wie viele Menschen tatsächlich kommen. Robin Hermann, DLRG

Erstmals konnten sich die Schwimmer auch vorab anmelden. Ebenso war es aber auch möglich, sich bis kurz vor dem Start registrieren zu lassen und eine nummerierte Bademütze zu bekommen.

Zunächst war nicht klar, ob das Angebot des Neujahrsschwimmens wieder so gut angenommen wurde wie bis 2020.

„Man weiß nie, wie viele Menschen tatsächlich kommen“, sagte Orga-Chef Hermann. Als dann um 14 Uhr sogar ein Countdown für das Neujahrsschwimmen angestimmt wurde und die Vorfreude fast mit Händen zu spüren war, stand es praktisch schon fest: Das Neujahrsschwimmen der DLRG Durlach im Grötzinger Baggersee am 1. Januar 2023 war ein voller Erfolg.