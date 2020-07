Drama in Nürnberg

Neunjähriger rettet kleine Schwester aus brennendem Auto

Ein neunjähriger Junge hat in Nürnberg mit seinem heldenhaften Einsatz seiner zweijährigen Schwester möglicherweise das Leben gerettet. Wie die Polizei Mittelfranken meldet, war das Auto, in dem die beiden Kinder saßen, in Brand geraten.