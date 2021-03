Schnelltests an Schulen

Schule abschließen, kaputte Wasserhähne reparieren, Schnee schippen und jetzt auch noch Kinder auf Corona testen: In der Leopoldschule ist Michael Henrich der Mann für alle Fälle.

Weil der Schulhausmeister eine Ausbildung zum Krankenpflegehelfer absolviert hat, hilft er nun in seiner Freizeit vor Dienstbeginn den Grundschülern bei der richtigen Anwendung der Corona-Schnelltests.

„Das ist für uns ein Glücksfall, denn so bekommen die Kinder eine gute Anleitung“, freut sich Schulleiter Thomas Krebs. Das Wattestäbchen an die richtigen Stellen der Naseninnenwand zu führen und Proben zu entnehmen, sei für Laien kein einfaches Unterfangen. In der ersten Woche haben sich 115 von 173 Leopold-Schülern für die freiwilligen Tests angemeldet. Für Krebs sind die Schnelltests neben Masken und Abstandsregeln ein wichtiger Baustein für einen sicheren Schulunterricht unter Pandemie-Bedingungen.