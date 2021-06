Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe haben die Gleise in der Kaiserstraße am Mittwoch nicht wie ursprünglich angekündigt wieder in Betrieb genommen. Auch die Rüppurrer Straße ist weiter dicht. Der Neustart für große Teile des Netzes verzögert sich.

Reinigungsarbeiten dauern an

Die Rückkehr zum normalen Tram- und Stadtbahnbetrieb durch die Karlsruher Innenstadt verzögert sich weiter. Anders als noch am Mittwochnachmittag angekündigt fahren weiterhin keine Bahnen durch die Kaiserstraße und die Kaiserallee. Auch die Reinigungsarbeiten in der Rüppurrer Straße kamen offenbar nicht so schnell voran wie erhofft.

In den Donnerstag starten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal Verkehrsgesellschaft (AVG) erneut mit einem Notkonzept ohne Fahrplan. Für Fahrgäste ist damit weiter Geduld gefragt.

Die zentrale Ost-West-Achse könne vorerst leider nicht für den Bahnbetrieb genutzt werden, teilen die VBK am Mittwoch kurz vor 23 Uhr mit. In der Stadt fahren daher auch am Donnerstag zunächst Ersatzbusse. Ob die Arbeiten im Laufe des Tages abgeschlossen werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Ursprünglich sollten ab Mittwochnachmittag wieder zwei Linien durch die Kaiserstraße rollen. Den für 16 Uhr avisierten Start hatten die VBK dann aber auf unbestimmte Zeit und ohne Angabe von Gründen verschoben.

Auch die Hoffnung auf Bahnverkehr durch die Rüppurrer Straße, die vor allem von Stadtbahnen wie der S1/S11, der S4, S7 und S8 genutzt wird, haben sich offenbar zerschlagen. Dieser Abschnitt stehe zum Betriebsbeginn wegen Reinigungsarbeiten weiterhin nicht zur Verfügung, heißt es knapp.

Notfallkonzept für Donnerstag: Nur zwei Linien fahren auf der südlichen Ost-West-Achse in der Karlsruher Innenstadt

Damit greift am Donnerstagmorgen erneut ein nun leicht angepasstes Notkonzept. Im Innenstadtbereich fahren zwei Ersatzbuslinien. Eine pendelt von der Tullastraße über Markt- und Europaplatz bis zum Entenfang und zurück.

Die andere fährt als Ringlinie vom Europaplatz über die Brauerstraße, den Hauptbahnhof und den Tivoli und kehrt am Kronenplatz in die Kaiserstraße zurück. Auch Knielingen-Nord und Neureut-Heide sind nur per Bus vom Europaplatz aus erreichbar.

Im Osten der Stadt verkehren weiterhin Not-Linien von Spöck über die Tullastraße bis nach Durlach sowie von der Waldstadt über die Tullastraße nach Wolfartsweier. Im Westen gibt es Linien vom Rheinhafen nach Rheinstetten sowie von Knielingen nach Daxlanden.

Einzig die Tram-Linie 5 (Rintheim bis zum Rheinhafen) quert die Stadt in Ost-West-Richtung, allerdings über die Südostbahn, die Baumeisterstraße und den Weinbrennerplatz. Auf derselben Ausweichroute sind auch die Stadtbahnen S5, S51 und S6 unterwegs.

Die S1/S11 fährt nur von Ettlingen in Richtung Albtal, Richtung Hochstetten wird sie durch Busse ersetzt. Die S4 endet an der Tullastraße, die S52 im Hauptbahnhof und die Linien S7 und S8 am Albtalbahnhof. Die Linien S31/S32, S41/S42 sowie S71 und S81 verkehren im Regelbetrieb.