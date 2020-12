Polizei sucht weißen SUV

Nötigung im morgendlichen Berufsverkehr zwischen Ettlingen und Karlsruhe

Ein weißer SUV ist am Donnerstagmorgen bei Ettlingen in Fahrtrichtung Karlsruhe mehrmals in auffälliger Art und Weise gefahren. Dabei überholte er auf der rechten Fahrspur und bremste überraschend ab, wodurch weitere Verkehrsteilnehmer selbst abbremsen mussten.