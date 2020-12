Wird Frank Mentrup weitere acht Jahre Chef im Karlsruher Rathaus sein? Oder wird er von einem der fünf Herausforderer an der Stadtspitze abgelöst? Der Wahltag und die Entscheidung im Liveticker.

OB-Wahl in Karlsruhe

Etwa 233.000 Karlsruher können an diesem Sonntag über die Zukunft im Karlsruher Rathaus bestimmen. Bei der Oberbürgermeisterwahl haben sie die Wahl zwischen sechs Kandidaten. Amtsinhaber Frank Mentrup will in seine zweite Amtszeit gehen.

Herausgefordert wird der SPD-Politiker von Sven Weigt, CDU-Bürgermeister in Karlsdorf-Neuthard, Stadträtin Petra Lorenz (Freie Wähler/Für Karlsruhe), Stadtrat Paul Schmidt (AfD), Vanessa Schulz (Die Partei) und dem unabhängigen Kandidaten Marc Nehlig.

Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Wahlleiter Albert Käuflein geht davon aus, dass das Endergebnis zwischen 20:30 Uhr und 21 Uhr feststehen könnte. Bis dahin versorgen wir Sie hier den ganzen Tag über mit aktuellen Informationen, Entwicklungen und Bildern in unserem Liveblog. Am Abend berichten live aus dem Karlsruher Rathaus und sammeln dort aktuelle Reaktionen auf das Wahlergebnis.

Die detaillierten Wahlergebnisse für Ihren Bezirk und Ihren Stadtteil finden sie ab 18 Uhr hier.