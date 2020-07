In Richtung Oberkirch

Fahrzeug überschlägt sich auf der B28: fünf Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B28 in Richtung Oberkirch ist eine fünfköpfige Familie in der Nacht auf Sonntag verletzt worden. Ihr Fahrzeug hatte sich zuvor mehrfach überschlagen. Die Eltern und die drei Kinder mussten in Krankenhäuser gebracht werden.