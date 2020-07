Offenbar Profis am Werk

Ladendetektiv stellt Diebesbande in Waghäusel

Vier Männer sind am Mittwochabend in einem Warenhaus in Waghäusel-Wiesental von einem Ladendetektiv dabei erwischt worden, wie sie diverse Waren im Wert von mehreren hundert Euro entwenden wollten. Offenbar hatten sie bereits einschlägige Erfahrung.