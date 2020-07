Offenburg

Betrunkener greift Rettungskräfte an

In Offenburg hat in der Nacht auf Sonntag ein betrunkener Mann die Rettungskräfte angegriffen, die seiner verletzten Frau helfen wollten. Anschließend sollte verhindert werden, dass er in Gewahrsam genommen wird, wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte.