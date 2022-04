Appell gegen Waffenlieferungen

Warum der Karlsruher ZKM-Chef Peter Weibel den Offenen Brief an Olaf Scholz initiiert hat

Mehrere Prominente warnen in einem Offenen Brief an Kanzler Scholz, die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine verstärke die Gefahr eines Weltkriegs. Der Impuls für diesen viel beachteten Brief kam aus Karlsruhe.