offerta 2022: Beliebte Einkaufs- und Erlebnismesse feiert 50-jähriges Bestehen

Informative Themenhallen, spannende Neuheiten und ein einzigartiges Jubiläumsprogramm – das erwartet Besuchende vom 29. Oktober bis zum 6. November bei der diesjährigen Einkaufs- und Erlebnismesse offerta.

In den vier Hallen und dem Atrium der Messe Karlsruhe finden die Gäste alles was ihr Herz begehrt: Über 550 Ausstellende werden auf rund 70.000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Themenbereichen Freizeit, Bauen, Lifestyle und Markthalle präsentieren.

Neun Tage verwandeln sich die Hallen der Messe Karlsruhe in eine Einkaufs- und Erlebniswelt. Pünktlich zum 50. Geburtstag wird es einige neue Attraktionen, Programm-Highlights, Stände, Gewinnspiele und erweiterte Freizeit-Konzepte geben.

Von Mobilität bist Freizeit: Große Auswahl in der Halle 1

In der Erlebniswelt Freizeit in Halle 1 treffen Besuchende in den Bereichen Freizeit, Sport und Mobilität auf alles, was sich bewegt. Ob Auto, Fahrrad, Roller oder Scooter, die Ausstellenden präsentieren eine große Auswahl an Marken und Herstellern.

Traumhafte Reiseideen und Tourismusangebote ergänzen den Sport und Freizeitbereich. Eine Bühne, Sitzplätze und ein Café mit attraktiven Beiträgen und Moderationen laden Besuchende in der Halle 1 zum Verweilen ein.

Facettenreiches Angebot in der Halle 2

Renovieren, modernisieren oder neu bauen – in der Themenwelt Bauen in Halle 2 erwartet Interessierte eine fachkundige Beratung und einen breiten Querschnitt an Produkten rund um das Thema Renovieren, Bauen und Sanieren. Das facettenreiche Angebot der Ausstellenden und viele Marken an einem Ort laden zum Anfassen, Austesten und Vergleichen ein.

Ein weiteres Highlight der Halle 2 sind die Stände der Feuerwehr und Polizei, welche vor Ort allen Interessierten für Fragen und Antwort bereitstehen.

Programm der Hochzeits- und Festtage Karlsruhe in der Halle 3

Mode, Wohntrends, Wellness, Gesundheit und Beauty – das alles vereint die Erlebniswelt Lifestyle der Halle 3. Ob stilvolle Einrichtung, Wellnessprodukte für zu Hause oder neueste Beautytrends: In der Lifestyle-Halle können sich offerta-Besuchende beraten lassen, live ausprobieren und die persönlichen Favoriten direkt mit nach Hause nehmen.

Darüber hinaus können Besuchende sich dank eines vielseitigen Bühnenprogramms mit Musikkünstlern, Modeschauen und Vorträgen zum Thema Gesundheit informieren oder in einem kleinen Café eine Auszeit genießen.

Passend zum 50. Geburtstag der offerta werden auch die Hochzeits- und Festtage Karlsruhe mit einem eigenen Programm in Halle 3 zu Besuch sein. Das tägliche Bühnenprogramm in dem neu gestalteten Bühnenbereich lädt auch in diesem Jahr zukünftige Hochzeitspaare zum Träumen ein.

Genussmeile in der Markthalle

Auf den Geschmack kommen die offerta-Besuchenden in der Markthalle in der dm-arena: Dafür sorgt auch in diesem Jahr wieder die Genussmeile mit diversen gastronomischen Angeboten. In der Erlebniswelt Genießen wird es zusätzlich ein Live-Kochen geben. Während der Koch-Show geben Experten und Koch-Profis Inspirationen und Impulse für die heimischen Küche – oder den nächsten Restaurantbesuch.

Neben den Bereichen Genuss und Essen haben die Ausstellenden in der Markthalle die neuesten Küchenhelfer am Start. Eine große Auswahl diverser Haushaltsartikel lädt Besuchende zum Stöbern und Shoppen ein.