Tolle Angebote, buntes Programm: Auf zur offerta 2022!

Vom 29. Oktober bis zum 6. November lockt die offerta 2022 wieder mit informative Themenhallen, spannenden Neuheiten und einem einzigartigen Jubiläumsprogramm in die Messe Karlsruhe. Neun Tage lang bieten die vier Hallen und das Atrium über 550 Ausstellende, die auf rund 70.000 Quadratmetern Produkte und Dienstleistungen aus den Themenbereichen Freizeit, Bauen, Lifestyle und Markthalle präsentieren.

Eine Einkaufs- und Erlebniswelt, die pünktlich zum 50. Geburtstag der offerta die Besucher mit neuen Attraktionen, Programm-Highlights wie Vorträgen, Kochshows, Tanz- und Musikdarbietungen sowie Modeschauen, Ständen, Gewinnspielen und erweiterten Freizeit-Konzepten begeistern wird. Auf den Bühnen der drei Erlebniswelten „Freizeit“, „Genießen“ und „Lifestyle“ wird einiges geboten.

Neun Tage, neun Köche, neun Persönlichkeiten

Programmhighlight der Erlebniswelt „Genießen“ in der dm-arena sind tägliche Kochshows mit den Profis der regionalen Gastronomieszene. Dabei können Besuchende nicht nur den Spitzenköchen über die Schulter schauen und deren Tipps und Kniffe erleben, sondern auch neun beeindruckende Persönlichkeiten und ihre Dining-Konzepte kennenlernen.

Mit dabei sind unter anderem Yanik Gukelberger, neuer Küchenchef des Karlsruher Sternerestaurants Tawa Yama (31. Oktober) sowie Andrea und Marcello Gallotti von Deutschlands erstem Bio-fine-dining-Restaurant erasmus (6. November). Ein weiteres Highlight auf der Bühne der Erlebniswelt Genießen ist Kevin Liebl, bekannt als Gewinner der beliebten Kochshow „Das perfekte Dinner“ und erfolgreicher Influencer und Foodblogger unter dem Namen „Lieblingsessen“.

Geballtes Programm von Gesundheit bis Mode

In Halle 1 dreht sich alles um „Freizeit“ – von Fitness über Ausflugsziele bis hin zu Coaching reicht die Bandbreite der Themen, die sich auch auf der Bühne der Erlebniswelt widerspiegeln. Während der Vormittag insbesondere interessanten Vorträgen rund um Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung gehört, stellen sich am Nachmittag verschiedene Sport-, Tanz- und Musikgruppen vor.

Einblick hinter die Kulissen des Karlsruher Zoos erhalten Interessierte beim Tierpflegertag (2. November), beim Tag der Zoopädagogik (4. November) sowie beim Vortrag des Biologen Dr. Matthias Reinschmidt, dem Leiter des Karlsruhe Zoos (31. Oktober).

Alles rund um moderne Lebensart, Wellness, Gesundheit und Mode ist in der Themenhalle „Lifestyle“ in Halle 3 zu Hause. Auf der Bühne der Erlebniswelt Lifestyle informieren Referierende über aktuelle Gesundheitsthemen. Darüber hinaus stehen unter dem Motto „Mode, Tanz & Musik“ am Nachmittag Darbietungen verschiedener Tanzschulen der Region sowie Modeschauen, Stilberatung und Music Acts auf dem Programm.

Ab 15 Uhr verwandelt sich die Bühne dann täglich in einen Catwalk: Die Karlsruher Hochzeits- und Festtage, die in diesem Jahr auf der offerta zu Besuch sind, laden zukünftige Brautpaare ein, die aktuelle Hochzeitsmode und angesagte Partybands live zu erleben.

Glückliche Kinder, entspannte Eltern

Die kleinen Gäste der offerta können sich auf ein Kinderangebot freuen. Neben Walking Acts und Ballonkünstlern warten spannende Hüpfburgen auf die Kinder. Ob Piratenschiff oder Riesenrutsche – in den bunten Hüpfparadiesen können Kinder ihrem Bewegungsdrang frönen. Währenddessen sorgen verschiedene Musikkünstler für eine ganz besondere Atmosphäre in den Messehallen.

„Gerade für die offerta als Einkaufs- und Erlebnismesse ist ein attraktives Begleitprogramm entscheidend. Denn neben den zahlreichen Produkten und Dienstleistungen unserer über 500 Ausstellenden sollen auch das Erlebnis und die Begegnungen im Mittelpunkt stehen. Unsere drei Erlebniswelten mit Bühnen laden die offerta-Gäste ein, sich zu informieren, sich begeistern zu lassen und miteinander und den Experten unseres Programms ins Gespräch zu kommen“, so Melanie Seger, Projektleiterin der offerta.

Also nichts wie hin und die Vielfalt der besonderen Einkaufs- und Erlebnismesse genießen. Tickets für die offerta 2022 gibt es ab sofort online unter der Adresse www.offerta.de/tickets.