Bestes aus der Region, für die Region: Auf zur offerta 2023!

Vier spannende Themenwelten rund um Freizeit, Bauen, Lifestyle und Markthalle locken vom 28. Oktober bis 5. November in die Messe Karlsruhe.

Neun Tage lang einkaufen, erleben und begegnen in den Karlsruher Messehallen – dafür steht auch in diesem Jahr wieder die beliebte offerta. Auf rund 70.000 Quadratmetern, verteilt auf vier Hallen, plus Außenbereich, trifft vom 28. Oktober bis 5. November Neues, auf Traditionelles, auf Inspirierendes.

Die vier Themenbereiche – Freizeit, Bauen, Lifestyle und die Markthalle – bieten relevanten Themen wie der Nachhaltigkeit, der Regionalität, aber auch einer großen Produktvielfalt eine Plattform. Hier hat man die Möglichkeit zu testen, zu probieren, sich zu informieren und direkt vor Ort zu kaufen.

Mit etwa 600 Ausstellern steht die offerta auch im Jahr 2023 für Vielfalt, Tradition und Innovation. Die Aussteller haben hier die optimale Möglichkeit, sich selbst, ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen zu präsentieren. Besuchende haben die Gelegenheit zu testen, zu probieren, sich zu informieren und direkt zu kaufen.

Hier trifft Online auf Live

Auch 2023 sind die beliebten Start-ups und Kleinunternehmen aus der Region wieder in den beiden Messehallen Lifestyle (Halle 3) und der Markthalle (dm-arena) zu finden. Ausstellende präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen, wodurch interessierte Besuchende einen Einblick in die Arbeit, Geschichten und Beweggründe der Manufakturen und Kleinunternehmen erhalten.

Trendthemen, Dekoartikel, Mode und Beauty sowie Wellness und viele weitere Inspirationen finden Besuchende zum Beispiel in der Pop Up Area Lifestyle. Von Schmuck über Seifen bis hin zu Mode und wohlduftenden Kerzen - regional, nachhaltig, handgearbeitet.

Auch in der dm-arena Markthalle wird es 2023 eine Pop Up Area geben. Hier treffen sich Ausstellende und Besuchende unter dem Motto Genuss & Geschmack. Spirituosen, Kräuter, Saucen und Senf, Küchenutensilien gibt es zu entdecken, aber auch ein Biohof und gemeinnützige Vereine präsentieren sich hier und informieren, beraten und verkaufen ihre einzigartigen Produkte.

Comebacks und neue Kooperationen: Kreativ Karlsruhe und BEAUTYTIME

Auch in diesem Jahr wird es wieder spannend: Facettenreiche Themenhallen, mitreißende Musik, exklusives Bühnenprogramm, relevante Informationen und einzigartige Geschmackserlebnisse – das alles und noch viel mehr erwartet die Besucher. In Halle 3 wird kreativen Köpfen einiges geboten.

Am ersten Wochenende der offerta (vom 28. bis 29. Oktober) wird es produktiv, denn gestalten, basteln, nähen, werkeln und noch einiges mehr ist hier angesagt. Auf der Kreativ Karlsruhe werden die neuesten Trends, Produkte und Techniken aus verschiedenen Bereichen rund um die Themen Handarbeit und DIY-Projekte präsentiert.

Eine weitere Premiere auf der offerta 2023 wird am zweiten Wochenende (4. bis 5. November) die BEAUTYTIME darstellen. Wellness, Kosmetik, Styling oder aber auch Ernährung sind hier die Trendthemen. Besuchende haben die Möglichkeit, diverse Kosmetik zu testen, Beautyprodukte und Modeaccessoires zu entdecken und sich das Thema Ernährung und Nahrungsergänzungen erklären zu lassen.

Und wer noch mehr Input zu Themen wie Entspannung, Sport und Schönheit haben möchte, findet einen Platz an der BEAUTY STAGE. Hier wird es über zwei Tage hinweg verschiedene, interessante und aufschlussreiche Vorträge und Workshops zu den Themen Yoga, Tanz- oder Kosmetiktrends geben.

Das Online-Ticket – günstiger, schneller, einfacher

Der Ticketshop für die offerta 2023 ist bereits eröffnet. Tickets gibt es ab sofort unter www.offerta.de/tickets. Das Einlassticket gilt selbstverständlich auch für die Messe Karlsruhe Kreativ und die Beautytime.

Für alle Kurzentschlossenen gibt es auch in diesem Jahr wieder das vergünstigte Happy Hour Ticket. Und neu: In diesem Jahr ist das Ticket bereits ab 14 Uhr gültig.