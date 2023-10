Ein spannendes Programm bereichert die offerta 2023

Noch bis zum 5. November sorgt die beliebte offerta in den Hallen der Messe Karlsruhe neben tollen Angeboten auch mit ihrem vielseitigen Programm.

Seit dem 28. Oktober erwartet die offerta 2023 ihre Besucher mit offenen Pforten. Hier dreht sich wieder alles ums Einkaufen, Erleben und Begegnen. Die Fläche von 70.000 Quadratmetern, verteilt auf vier Hallen plus Außenbereich präsentiert neben Traditionellem und Inspirierendem noch bis zum 5. November wieder ein buntes Programm.

Mit den facettenreichen Themenhallen, mitreißender Musik, einem exklusiven Bühnenprogramm, relevanten Informationen und einzigartigen Geschmackserlebnisse steht den Besuchern der Einkaufs- und Erlebnismesse offerta auf 68.000 Quadratmetern wieder eine große Auswahl zum Entdecken und Erleben für jeden Geschmack sowie Groß und Klein zur Verfügung. Dabei sind auch wieder beliebte Programmpunkte und Neuerungen mit von der Partie.

Von den Klassikern, welche auf der offerta mittlerweile heimisch sind, hin zu neuen und innovativen Start-ups und Manufakturen. Für die Kleinen wird es wieder die allseits beliebten Hüpfburgen geben, ebenso wie die Clown-Künstlerin in den Karlsruher Messehallen.

Zusätzlich sorgen das Karussell und viel Programm für gute Laune. Und wenn die Taschen voll und der Bauch leer sind, bietet die größte Essensauswahl seit Beginn der Genussmeile, zusätzlich zu den bekannten Klassikern aus Halle 2, der Martkhalle und dem Atrium, eine große und vielfältige Möglichkeit etwas zu essen.

In der Aktionshalle 2023 wird es richtig bunt, wild und spannend. Cheerleader, diverse Tanzgruppen oder aber Zoodirektor Matthias Reinschmidt: Die Bühne in der Aktionshalle wird bunt bespielt und lädt nicht nur zum Verweilen, sondern durch verschiedene Musikkünstler auch zum Zuhören ein. Wer sein Glück dabei hat, bekommt die Chance, dieses in der Aktionshalle zu nutzen – Geschenke und Verlosungen warten auf die offerta-Besucher.

Ein Gesamtüberblick zum Programm der offerta 2023 Das gesamte Programm der offerta finden interessierte Besucher auf der Homepage.

„Games for Families“ – die große Welt der Spiele auf der offerta entdecken

Das erfolgreiche „Games for Families“ Spiele-Event ist zurück auf der offerta. Auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Areal in Halle 1 können die Besucher unter anderem Computer- und Konsolenspiele mit völlig neuen Steuerungsmöglichkeiten kennenlernen oder aber Gesellschaftsspiele sowie Hybrid-Spielzeuge ausprobieren und direkt erwerben.

Eine fachkundige Beratung und mehrere hunderte Quadratmeter Platz zum Testen der interaktiven Spiele mit Mehrwert – sei es Reaktionsgeschwindigkeit, Musikgefühl, Koordination, Gehirnfitness, Wissensaufbau, Lernunterstützung oder die körperliche Fitness – stehen den Besuchenden zur Verfügung.

In der Markthalle der dm-arena: Viele Köche – viele Persönlichkeiten

Kulinarisch spannend wird es in der dm-arena. Hier können die Besucher täglich Kochshows mit den Profis der regionalen Gastronomieszene erleben. Den Spitzenköchen kann hier auch aufmerksam über die Schulter geschaut werden. Die Besucher der offerta haben die tolle Möglichkeit, beeindruckende Persönlichkeiten und ihre einzigartigen Konzepte kennenzulernen. Mit dabei sind unter anderem das Tawa Yama (2. November) oder Garbo zum Löwen mit Küchenchef Marcel Kazda (5. November).

Ein weiteres tägliches Highlight auf der Kochbühne ist Kevin Liebl, bekannt als Gewinner der beliebten Kochshow „Das perfekte Dinner“ und erfolgreicher Influencer und Foodblogger unter dem Namen „Lieblingsessen“.

Spannende Vorträge in der Blaulicht-Area

Die Blaulicht-Area auf der offerta bietet ein spannendes Vortragsprogramm, das sich auf wichtige Themen im Zusammenhang mit Sicherheit und Notfallmanagement konzentriert. In dieser speziellen Zone der Messe können Besucher tiefgehende Einblicke in die Arbeit und Herausforderungen von Feuerwehr und Polizei erhalten.

Sicherheit und Schutz, das sind die Themen in der offerta Blaulicht Area in Halle 2. Polizei, Hauptzollamt, die freiwillige Feuerwehr und der Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe haben für Besuchende einen Mix aus spannenden Vorträgen, hilfreichen Tipps und persönlichen Einblicken in ihren Alltag dabei.

Highlights im Rahmen der Blaulicht Area sind die Vorführungen der Polizeihunde-Staffel sein. Ebenso wie die Vorträge der Feuerwehr zu Themen wie „Blackout – Was tun, wenn der Strom ausbleibt?“ oder aber der Einblick in die Ausbildung der Werkfeuerwehr des KITs.

Impulsvorträge der Fachleute rund ums Thema „Bauen“

Die offerta 2023 bietet ein Forum „Bauen“ in Halle 2, in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband für Altbauerneuerung e.V. (BAKA). Hier können Besucher Fragen zum Renovieren, Umbauen und Sanieren stellen. Die Veranstaltung umfasst Impulsvorträge von Fachleuten, darunter Architekten, Ingenieure, Sachverständige und Energieberater, die aktuelles Wissen zu den genannten Themen aus erster Hand vermitteln.

Das BAKA-Programmflyer informiert über die genauen Termine und Themen der Expertenrunden, sodass Besucher gezielt Informationen für ihr Anliegen erhalten können. Dies macht die offerta 2023 zu einer wertvollen Informationsquelle für Bau- und Renovierungsinteressierte.

BEAUTYTIME vom 4. bis 5. November 2023 auf der offerta

Auf dem besonderen Beauty-Event können sich die Besucher ausreichen Zeit für ihre Schönheit nehmen. Denn die Mitmach-Aktionsfläche „MyBeautyTime!“ hat einiges zu bieten. Dort kann man sich kostenfrei von Profis schminken lassen und wertvolle Expertentipps erhalten.

Zusätzlich wrden hier Yoga-Sessions mit Lehrern aus den renommierten Karlsruher Yogastudios muktimind und Mae Yoga angeboten, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Wer gerne tanzt, ist herzlich dazu eingeladen, an den mitreißenden Tanzsessions des Danceloft by Mary teilzunehmen und sich von den großartigen Tanzrhythmen mitreißen zu lassen.

Der detaillierte Ablaufplan findet sich online unter beautytime-event.de.

Das Online-Ticket – günstiger, schneller, einfacher

Der Ticketshop für die offerta 2023 ist bereits eröffnet. Tickets gibt es ab sofort unter www.offerta.de/tickets. Das Einlassticket gilt selbstverständlich auch für die Messe Karlsruhe Kreativ und die Beautytime.

Für alle Kurzentschlossenen gibt es auch in diesem Jahr wieder das vergünstigte Happy Hour Ticket. Und neu: In diesem Jahr ist das Ticket bereits ab 14 Uhr gültig.