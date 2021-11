Markthalle der offerta-Messe lockt Besucher nicht nur mit Köstlichkeiten

Mittagszeit auf der offerta: Ziel der meisten Besucher ist Europas größte temporäre Markthalle in der dm-Arena. Der intensive Duft nach Spießbraten, Pommes, Bratwürsten, Burger und Bratkartoffeln lockt.

Petra Ochs, Anna Breuer und Werner Neitzel sind noch unschlüssig. Sie lesen die Speisekarten an Ständen und Food-Trucks und diskutieren. „Wenn wir schon hier sind, wollen wir etwas Besonderes essen. Käsespätzle gibt’s daheim“, sagt Petra Ochs und lacht.

Ein Fischgericht wie im Nordseeurlaub, das wäre doch was. Gesagt, getan. Matthias Lange aus Bremen bietet an seinem Stand Backfisch, Matjes, Bismarckheringe, Fischfrikadellen und Kartoffelsalat nach norddeutscher Art an.

Für ihn ist die Verbrauchermesse offerta Neuland. Dass es nach den Messe-Schließungen durch Corona jetzt keine goldene Nase zu verdienen gibt, ist ihm klar. Trotzdem ist er guten Mutes. Schließlich haben sehr viele Besucher seine nordischen Fischspezialitäten gegessen. „Dem Nordsee-Urlaub sei Dank“, so Lange.

„Die beste Pfanne der Welt“ lockt Kunden

Ein paar Schritte weiter bleiben die Besucher neugierig stehen. „Die beste Pfanne der Welt“ wird hier offeriert. Matthias Doblander verfügt über Jahrzehnte offerta-Erfahrung und weiß, wie er seine Kunden ansprechen muss. „AMT-Gastroguss vereint Tradition mit moderner Technologie – und: Es läuft okay hier, nach der Pause tut das gut“, sagt er. Er habe Pfannen nachgeordert. „Mit der neuen Lieferung ist der Stand wieder gut bestückt“, so Doblander.

Bei den Wela-Suppen staut es sich, denn viele Besucher wollen nicht nur kosten, sondern sich auch beraten lassen. Nebenan fragt Franke Wilke: „Wollen Sie wieder einen guten Durchblick haben? Ich putze ihre Brille.“ Sorgfältig sprüht er sein Produkt Okulan auf die Gläser, poliert, gibt Tipps und meint: „Corona hin oder her, wir müssen präsent sein, den Kopf in den Sand stecken, gilt nicht.“ Und ja, das Interesse an seinem Produkt sei groß.

Kaum Kauflust bei Kleidung

Unzufrieden schauen derweil die Verkäuferinnen eines Outlets. Steppjacken und Mäntel hängen wie Blei in den Regalen. „Verhaltene Kauflust“, bescheinigen die beiden Fachfrauen dem Publikum. Das Interesse der Besucher fokussiert sich zusehends mehr auf die angebotenen Köstlichkeiten.

Vorher als Aperitif ein Gläschen Secco, das hat was. Jedenfalls sieht man viele Menschen mit freudiger Miene am Glas nippen, lachen und erzählen. Sie zeigen Einkäufe vor und lassen sie beurteilen. Auch bei den Weinständen ist einiges zugange. Liköre sind ebenfalls begehrt, es bilden sich Grüppchen. Zum Essen ist allerdings frisches Bier der Renner.

Bunte Bowls mit dem Gemüse aus Papas Garten

Die offerta-Markthalle lässt kaum Wünsche offen, die Auswahl ist reich. „Bunte Bowls mit gutem Gewissen“, verspricht Leftovercooking an seinem grünen Food-Truck. Angelique Sapnara achtet auf bewusstes Einkaufen und restloses Verwerten. Sie hat ihr Start-up vor rund einem Jahr gegründet, um einem Lieferservice bereichert und freut sich nun über den guten Zuspruch auf der offerta. „Wir kochen so gut es geht saisonal und am allerliebsten mit dem Gemüse aus Papas Garten“, erzählt sie. „Vegetarisch ist nicht nur gesund, sondern auch sehr lecker“, so Angelique Sapnara.

Pink, gelb, orange und blau leuchten die Kochblume-Bratdeckel von weitem. Markus Rauscher ist umgeben davon. Die Kunden reißen sie ihm förmlich aus den Händen. „Ich bin positiv überrascht“, sagt er zufrieden. Der Küchenhelfer Oskar wirkt ebenfalls magnetisch auf die Neugierde der Besucher. Ingwer-Karotten-Suppe ohne zu kochen, Erdbeer-Orangen-Eis aus gefrorenen Früchten, das vermeintliche Wunderding der Firma Provera kann gefühlt alles. Die Leute probieren, staunen und rechnen im Geiste, ob sich die Anschaffung lohnt.