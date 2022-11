Viele Jahre im Rückblick

Misses, Dinos, Maskottchen und viele Shows: Ein BNN-Redakteur und seine offerta-Erinnerungen

Jeder offerta-Stammgast hat so seine Highlights, an die er oder sie sich erinnert. So geht es auch BNN-Redakteur Dirk Neubauer, der die Verbraucherausstellung seit über 25 Jahren journalistisch begleitet. Dabei geht es auch um Wildwest in Baden und Tattoos zu Popeye’s Zeiten.