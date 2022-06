Ein lauer Sommerabend, eine schöne Location und ein spannender Film: Das sind die Zutaten, auf die sich die Fans des Open Air Kinos am Schloss Gottesaue freuen. In diesem Jahr starten Schauburg-Chef Herbert Born und sein Team am 23. Juli mit den allabendlichen Filmvorführungen unter freiem Himmel.

„Es ist unser 26. Open Air seit 1995“, berichtet Born und fügt hinzu, dass die Organisation einer solchen Veranstaltungsreihe mit einigen Herausforderungen verbunden ist.

51 Kinotage unter freiem Himmel

„Wir brauchen für die 51 Veranstaltungstage jede Menge zusätzlicher Mitarbeiter“, erklärt Born. Gesucht wurden rund 40 Helferinnen und Helfer für die Abendkasse, für die Einlasskontrolle, für die Essenausgabe oder für die Eis- und Popcornstände. „

Allerdings ist die Arbeit beim Open Air Kino so begehrt, dass wir an die 100 Bewerbungen bekommen haben“, freut sich der Kino-Chef. Zwei Bewerbungen kamen sogar aus Frankreich.

Born wundert sich über die große Nachfrage nicht, denn „die Arbeitszeiten sind so, dass man den Tag anderweitig nutzen kann, man arbeitet in einer angenehmen Atmosphäre und man hat mit gutgelaunten Kinobesuchern zu tun“, zählt er auf. „Ganz nebenbei kann man auch noch Filme schauen“, fügt er hinzu. Und da hat das Open Air Kino auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten.

Eröffnung mit Monsieur Claude

Das Programm für die 51 Tage wird zwar aktuell gerade noch festgezurrt. Einige Termine stehen jedoch schon fest: So wird zum Beispiel am Eröffnungstag, am 23. Juli, der dritte Teil der „Monsieur Claude“-Reihe gezeigt. Bei „Monsieur Claude und sein großes Fest“ geht es um eine Überraschungsparty zum 40. Hochzeitstag. „An diesem Samstag wird übrigens auch einer der Schauspieler vor Ort sein“, kündigt Born an.

Schauspieler Chris Hartung und Lars Eidinger kommen nach Karlsruhe

Am Sonntag, 31. Juli, geht es nach Australien: „Facing Down Under – Die Doku eines Backpackers“ heißt die Dokumentation, in der Chris Hartung – er wird an diesem Abend zu Gast sein – seine Reise durch den roten Kontinent beschreibt. Nach Karlsruhe kommt auch der Extremsportler Jonas Deichmann, der am 13. August den Film „Das Limit bin nur ich“ vorstellt.

Darin beschreibt er seinen Triathlon rund um die Welt. Ende August, genauer am 30. August, kommt einer der bekanntesten deutschen Schauspieler zum Open Air, nämlich Lars Eidinger. Er hat seinen aktuellen Film „Die Zeit, die wir teilen“ im Gepäck, der schon in Cannes gelaufen ist.

„Wir sind sehr stolz, dass wir eine Zusage von Lars Eidinger bekommen haben“, versichert Born und kündigt an, dass sich alle Gäste vor Filmbeginn Zeit nehmen für die Fragen der Kinobesucher.

Mehrere exklusive Previews

„Natürlich haben wir auch wieder die eine oder andere Preview im Programm“, erklärt Born und nennt den neuesten „Eberhofer“-Krimi als Beispiel, nämlich „Guglhupfgeschwader“. Er startet in Deutschland am 4. August und wird beim Open Air bereits am 30. Juli gezeigt.

Neben aktuellen Kinofilmen dürfen aber auch die Klassiker nicht fehlen: „Wir greifen bei der Auswahl gerne auf die Vorschläge der Kinobesucher zurück“, verrät Born. „Wenn da ein Film immer wieder genannt wird, nehmen wir ihn natürlich ins Programm auf.“ In diesem Jahr wird unter anderem „Dirty Dancing“ gezeigt.

Wieder 2.500 Besucher pro Kinoabend möglich

Nachdem das Open Air am Schloss Gottesaue 2020 aufgrund der Pandemie komplett ausfallen musste und es 2021 nur mit Auflagen – es durften nur maximal 750 Besucher auf das Gelände – organisiert werden konnte, laufen die Kinoabende in diesem Jahr wieder wie gewohnt ab. „Zumindest nach jetzigem Stand“, schränkt Born ein.

Kommen keine Einschränkungen, dürfen pro Abend 2.500 Cineasten das Freiluftkino genießen. „Natürlich hängt der Andrang von der Attraktivität des Films und vom Wetter ab“, weiß Born. „Wir spielen übrigens bei jedem Wetter, außer bei Sturmwarnung.“ In einigen Tagen soll das komplette Programm stehen.