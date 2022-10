Chor in voller Stärke dabei

Operette „Die lustige Witwe“ am Staatstheater Karlsruhe ohne Corona-Beschränkungen

Bei der Premiere vor zwei Jahren wurde die Operette „Die lustige Witwe“ in Karlsruhe wegen Corona nur in einer reduzierten Fassung gezeigt. Nun endlich war die Inszenierung von Axel Köhler in vollem Umfang zu erleben.