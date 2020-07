Keine Verletzten

Ottersweier: 500.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand

Am Sonntagmorgen brach in einem an ein Wohnhaus angebauten Holzschuppen in Ottersweier-Unzhurst aus noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Ein Nachbar bemerkte den Brand, verständigte die noch schlafenden Bewohner und unternahm erste Löschversuche.