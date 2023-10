Özcan Cosar in Karlsruhe: Ein Schwabentürke sucht das Glück

In der ausverkauften Schwarzwaldhalle Karlsruhe geht der Comedypreisträger Özcan Cosar am Freitagabend mit seinem neuen Programm „Jackpot“ auf die Suche nach dem großen Glück. Hierbei schafft er es meisterlich, bereits in den ersten Minuten eine starke, emotionale Verbindung zu seinem multikulturellen Publikum aufzubauen.

Nicht nur Türken und Deutsche haben sich in die Halle verirrt, sondern auch Russen, Griechen, Italiener und sogar ein paar Portugiesen. Doch auch wenn der 42-Jährige ein Herz für alle möglichen Kulturen hat, ist der in Bad Cannstatt geborene Cosar als türkischstämmiger Schwabe natürlich in der deutschen und türkischen Kultur an meisten verwurzelt.

Özcan Cosars Geschichten fesseln die Zuschauer

Seine Geschichten wirken fesselnd und authentisch. Hierbei geht ein großer Teil der Magie seines Programms von der Mimik und Gestik des Familienvaters aus. Jedes Mal, wenn er von Erlebnissen aus seiner türkischen Familie erzählt, lachen die anwesenden türkischstämmigen Zuschauer an den Stellen besonders laut, die sie selbst von zu Hause kennen.

Umgekehrt ist es bei den Deutschen genau das Gleiche. So beschreibt er die unterschiedliche Reaktion auf die Geburt eines Kindes und eine interkulturelle Beziehung der Tochter. Während der deutsche Vater seine Freunde aus dem Krankenhaus anrufe und diese dann mit einer Kiste Bier zum Feiern vorbeikämen, säße der türkische Vater verzweifelt im Krankenhausgang, da er fest davon ausgehe, dass ein Sohn zum Drogendealer würde und eine Tochter einen deutschen Freund mit nach Hause brächte.

Der Comedian begeistert mit Erzählungen aus dem Leben

Während letzteres zu einem relativ verkrampften Kennenlernen zwischen türkischem Vater und deutschem Freund führe, zeige sich der deutsche, oder besser gesagt schwäbische Vater über einen türkischen Freund seiner Tochter entzückt, da es nun endlich neue Fliesen in der Küche gebe und das auch noch umsonst.

Das ist eigentlich das, was der Jackpot ist in unserem Leben. Familie, Freunde und nicht Geld. Özcan Cosar

Comedypreisträger

Vom älter werden mit dramatischem Haarverlust, Männern und Frauen beim ersten Date, deutschen Freunden auf türkischen Hochzeiten und türkischen Müttern, die schauen, dass die Wohnung immer sauber ist, für den Fall, dass die Polizei vorbeikommt, geht es zum Kern des Programms, dem Glück.

Macht Geld glücklich? „Ich kann aus Erfahrung sagen – Ja. Ich gehe zum Bäcker und kaufe zwei Butterbrezeln. Zahlen sie mit Karte? Nein mit Geld!“, erzählt Cosar und lacht wild. Nein – Geld mache nicht glücklich. Dies habe er bei der Hochzeit seines besten Freundes Gökan gemerkt.

Jahrelang habe er ihn und seine anderen Freunde nicht gesehen, da er immer auf Tour gewesen sei. Dann bei der Hochzeit hätten sie ein 15 Minuten langes Video davon gezeigt, was die Freunde in den letzten Jahren so erlebt hatten, beim Grillen, auf Partys, im Urlaub oder unterwegs. Dabei sei er auf keinem der Bilder und Videos gewesen. „Und das ist die Kehrseite der Medaille. Das ist eigentlich das, was der Jackpot ist in unserem Leben. Familie, Freunde und nicht Geld“, resümiert er.