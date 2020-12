Stellen Sie sich kurz einmal vor, Sie wären ein Paketbote. Es sind noch ein paar Tage bis Heiligabend und Sie haben nur ein einziges Paket zu verteilen.

Immerhin ist der gelbe Karton handlich und dazu noch sehr ordentlich beschriftet: „Familie E. Müller (Name erfunden), Am Rüppurrer Schloß 5, 76199 Karlsruhe“, hat eine ältere Hand fein säuberlich auf den weißen Adressaufkleber geschrieben. Das Scharf-S sieht hübsch altmodisch aus.

Okay, denken Sie. Ein Name, eine Straße, eine Hausnummer und eine korrekte Postleitzahl – wie schwer kann das sein? Los geht’s! Das Navi leitet Sie zuverlässig durch den vorweihnachtlichen Berufsverkehr. Doch spätestens beim Anblick des Hauses mit der Nummer 5 wird Ihnen schlagartig bewusst, dass nicht alles einfach ist, was einfach klingt.