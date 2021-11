Wer – wie die meisten von uns – schon mal vergeblich versucht hat, ein paar Kilos loszuwerden, der kennt das freudlose Mantra der zahlreichen Diät-Ratgeber: Drei leichte Mahlzeiten pro Tag, viel Sport und vor allem keine Snacks! Zwischenmahlzeiten sind tabu.

Für Pamela Reif scheint dieses Naturgesetz eine Ausnahme zu machen. Wer die Fotostorys der 25-Jährigen auf Instagram verfolgt, könnte neidisch werden.

Wo immer die zierliche Pam geht und steht – egal ob im Auto, im Flugzeug oder am Schreibtisch – überall hat die erfolgreichste aller deutschen Fitness-Influencerin einen kleinen Snack dabei. Aus Nüssen, mit Schokolade und nicht selten sogar mit Erdnussbutter.

Rezepte von Pamela Reif für leckere und gesunde Snacks

So viele Snacks und so wenig Fett –wie macht sie das? „Alles eine Frage der Balance“, sagt Pam und strahlt. Im zweiten Band ihrer Kochbuchreihe „You deserve this“, der am Wochenende erschien, erklärt sie das mit der Balance genauer.

Dazu gibt es Rezepte für süße und herzhafte Zwischenmahlzeiten, allesamt mit wenig Zucker und ohne Chemie.

Für die bekannte Karlsruherin läuft es gerade mehr als rund. Mit dem neuen Kochbuch ist die Marke Reif wieder gewachsen. Schon jetzt besteht das Produkt-Imperium, das die heimat- und familienverbundene junge Frau noch immer aus ihrem Elternhaus in der Karlsruher Innenstadt heraus dirigiert, aus den unterschiedlichsten Dingen.

Lockenstäbe, Proteinriegel, umweltfreundliche Waschmittel oder Mode – Pamela Reif hat geschafft, wovon viele träumen. Als Influencerin beeinflusst sie die Kaufentscheidung der Menschen, die ihr folgen – und das sind mit acht Millionen auf Instagram nicht gerade wenig.

Reifs Konterfei ist derzeit in allen großen deutschen Städten plakatiert

Aber auch wer ihr nicht folgt, kommt derzeit kaum an der kleinen Blonden mit der großen Marktdurchdringung vorbei. Gerade ist ihr Konterfei in fast allen Städten der Republik plakatiert. Ein wenig verträumt blickt sie dabei über das schwarze Spitzenbüstier eines Dessous-Herstellers mit italienischem Namen hinab auf ihren makellosen Waschbrettbauch.

Ein paar Schritte weiter, im Schaufenster eines großen Strumpfhosen-Filialisten, ist wieder Pam zu sehen. Diesmal im hautengen schwarzen Catsuit.

Das kann man kritisch sehen, man kann aber auch bewundernd zur Kenntnis nehmen, was die 25-Jährige sich mit Fleiß und Akribie in sieben Jahren geschaffen hat.

Nun also noch ein Kochbuch. Nicht das Erste übrigens. Bereits der Vorgängerband mit Bowl-Rezepten verkaufte sich wie warme Semmeln und führte wochenlang die Spiegel-Bestsellerliste an.

Niemand verkauft Pam so gut wie sie sich selbst

Niemand verkauft Pamela Reif so gut und professionell wie sie sich selbst. Sie ist freundlich und nahbar – egal ob ihr kritische Journalisten oder begeisterte Fans gegenüber stehen.

Bei der Entstehung des neuen Kochbuches durften ihre Follower diesmal sogar von Anfang an dabei sein. Auf Instagram konnten sie im Lockdown verfolgen, wie Pam in ihrer Küche Nüsse schreddert, Beeren püriert und Teige knetet.

Fast alle Rezepte hat sie selbst kreiert, ausprobiert und perfektioniert. Und selbst die Fotos fürs Buch entstanden mit Hilfe ihres Bruders am heimischen Küchentisch.