Patti Smith kommt im Oktober 2023 nach Karlsruhe

Zwei Mal war Patti Smith schon im Karlsruher Tollhaus. Im Juli 2011 brachte sie dort trotz Minimalband mit Akustikgitarre und Bass den ausverkauften Saal zum Rocken.

Vier Jahre später hinterließ sie mit einer Wiederaufführung ihres Debütalbums „Horses“ abermals bleibenden Eindruck.

Patti Smith gibt 2023 intime Konzerte an gewählten Orten

Jetzt zieht es die Rock-Ikone wieder auf die Bühne – und am 7. Oktober 2023 ins Tollhaus. Nach ihrer spektakulären und gefeierten Rekord-Tournee 2022 mit knapp 40.000 Fans und zwei Open Air-Konzerten im Juni 2023 kommt Patti Smith im Herbst erneut für einige wenige Konzerte nach Deutschland.

Smith habe diesmal kleinere Hallen und besondere Orte ausgewählt, in denen ein eher intimer Kontakt zum Publikum hergestellt werden kann, berichtet Tollhaus-Chef Bernd Belschner. So wird sie unter anderem an Orten spielen, „an denen sie schon länger nicht mehr aufgetreten ist, die ihr aber viel bedeuten“, heißt es in der Pressemitteilung zur Tour.

Das Tollhaus gehört dazu. Der Vorverkauf für das Konzert am 7. Oktober 2023 startet an diesem Freitag, 31. März, 2023 um 12 Uhr.