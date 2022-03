Ob in Börsenbriefen oder in den sozialen Medien: Wenn damit geworben wird, an der Börse mit speziellen Tricks ganz schnell und ganz sicher ganz reich zu werden, sollte sich der kritische Geist einschalten und unseriöse Angebote sofort hinterfragen.

Laut Umfragen will die überwiegende Mehrheit der über zwölf Millionen Aktiensparerinnen und Aktiensparer langfristig investieren. Wenn 80 Prozent der Anlegerinnen und Anleger bei den Neobrokern in langfristige Sparpläne und ETFs investieren, stimmt das zuversichtlich, dass die jungen Erwachsenen bei ihrer Geldanlage langfristig am Ball bleiben. Sie wissen: An der Börse wird man nicht über Nacht zum Millionär.

Die Nagelprobe ist stets eine Phase sinkender Kurse, wie die von der Ukraine-Krise ausgelöste. Hier heißt es für die Anleger, besonnen zu bleiben. Hektische Verkäufe sind da oft die falsche Lösung. Wer regelmäßig spart, kauft in Baissezeiten günstig zu. Die Aktienanlage ist und bleibt ein Marathon, den man in Höhen und Tiefen durchhalten sollte.