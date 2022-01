EnBW bis 2035 klimaneutral

Kohlekraftwerke könnten in Zukunft mit Gas oder Wasserstoff Strom erzeugen – was bedeutet das für Karlsruhe?

Weltweit werden noch neue Kohlekraftwerke gebaut – in Deutschland will der Karlsruher EnBW-Konzern bis 2035 klimaneutral werden. Das hat Auswirkungen auch auf seine zwei Kohlekraftwerke in Karlsruhe.