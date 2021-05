Pfingsten in Karlsruhe zum zweiten Mal ohne Burgfest: „Das ist für alle hier eigentlich unvorstellbar“

Wie schon 2020 gibt es wegen Corona auch dieses Jahr kein Burgfest an Pfingsten. Hoepfner-Geschäftsführer Schmidt über eine schmerzhafte Lücke im Terminkalender, verworfene Alternativ-Szenarien und über die Frage, ob die Karlsruher Brauerei schon Fass-Bier wegschütten musste.

Pfingsten ist für Willy Schmidt Präsenzpflicht in der Burg. Wobei: Ein Pflichttermin ist das Burgfest für den seit 2013 amtierenden Geschäftsführer der Hoepfner-Brauerei nicht, im Gegenteil. Weil Corona nun aber schon zum zweiten Mal in Folge die lange Tradition des Brauereifestes, das einst vom Burgwirt Waldemar Fretz ins Leben gerufen worden war, unterbricht, hat auch der 59 Jahre alte Schmidt viel Zeit am nächstes Wochenende.

Wie er die nutzt und warum das Fest nicht in einer digitalen Form stattfindet, darüber hat BNN-Redakteur Gerhard Wolff mit dem gebürtigen Kölner gesprochen. Und dabei auch erläutert, warum Hoepfner bislang trotz des nun schon Monate währenden Gastro-Lockdowns kein Fassbier hat wegschütten müssen.

Schon wieder bleiben an Pfingsten die Burgtore zu. Das heißt auch für Sie und ihre Leute: ein langes, freies Wochenende. Wie sieht Ihr Alternativ-Programm aus?

Schmidt Ich bin vor 14 Tagen Großvater geworden. Da ist der Plan eigentlich klar. Und das ist auch sehr schön, Zeit zu haben und die mit der Familie und dem kleinen Enkel verbringen zu können. Sonst wäre ich ja von freitags bis montags hier auf dem Gelände. Für unsere Leute und für alle sonstigen Burgfest-Besucher hoffe ich, das zumindest das Wetter über Pfingsten schön wird.

Nach 2020 fällt das Burgfest nun zum zweiten Mal Corona zum Opfer…

Schmidt ... das ist für alle hier eigentlich unvorstellbar. Das Burgfest ist fester Bestandteil im Terminkalender. Meine Leute hängen alle an diesem Fest.

Zwei Jahre Pause – das gab es noch nie sei der ersten Auflage 1983, oder?

Schmidt Nein. Vor Corona ist es nur einmal ausgefallen: 1996 wegen Baumaßnahmen hier auf dem Gelände.

Wie weit waren sie mit den Planungen für die diesjährige Auflage?

Schmidt Hier gilt ja die Regel: Nach dem Burgfest ist vor dem Burgfest. Die Planung ist ein stetiger Prozess. Natürlich war uns klar, dass das Risiko groß ist, dass es auch dieses Jahr nichts wird. Nichtsdestotrotz wurden Vorgespräche mit Schausteller oder Künstlern geführt. Viele kommen aber immer und blocken sich den Termin sowieso. Dass es nicht stattfinden kann, ist auch für sie alle unvorstellbar schade.

Haben Sie einen Ersatztermin ins Auge gefasst? Oder vielleicht ein digitales Burgfest?

Schmidt Tatsächlich haben wir über alternative Formate nachgedacht, auch digitale. Aber wir haben davon Abstand genommen: Egal wie, es wäre keine gute Lösung geworden. Ein anderer Termin kommt für uns nicht infrage, das Burgfest gehört zu Pfingsten. Wir wollen auch nicht anderen Veranstaltern in die Quere kommen. Nein, wir hoffen jetzt halt auf das nächste Jahr.

Und wer trinkt das ganze Bier jetzt?

Schmidt Na ja, wir hoffen alle, dass die Gastronomie bald wieder aufmachen kann, das wäre schön.

Man las immer wieder, dass Brauereien Bier wegschütten mussten, weil der Absatz so stark zurückging. Musste auch Hoepfner schon abgelaufenes Bier auskippen?

Schmidt Nein, zum Glück nicht. Wir haben letztmals im Oktober in Fässer abgefüllt, das Bier darin ist noch sehr gut und hält sich auch noch eine Weile. Wir profitieren dabei von unserer gerade mal zwei Jahre alten Abfüllanlage, die längere Haltbarkeits-Garantien ermöglicht. Aber klar: Seit November haben wir die Produktion reduziert, weil wir nur noch Flaschen abfüllen. Der Fass-Absatz ist wegen der geschlossenen Gastronomie eingebrochen. Aber der Brauprozess läuft bei uns, in kleinerem Maße, normal weiter.

Und wenn jetzt Kneipen und Restaurants wieder öffnen, haben Sie genug Fässer auf Lager, bevor die Produktion wieder erhöht wird?

Schmidt Ja, das reicht. Unsere Kunden werden ihr Bier bekommen.