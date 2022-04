16-Jähriger aus Pfinztal-Kleinsteinbach vermisst

In einem Vermisstenfall bittet das Polizeipräsidium Karlsruhe im Hinweise. Wie die Polizei in Karlsruhe am Freitagnachmittag mitteilte, wird der 16 Jahre alte Kenny D. aus Pfinztal-Kleinsteinbach seit Mittwoch, 23. März, vermisst.

Der Jugendliche sei nach familiären Streitigkeiten nicht nach Hause zurückgekehrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte er sich im Raum Pfinztal aufhalten.

Kenny D. wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er ist ungefähr 170 cm groß und hat kurze schwarze Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.