200728-VSG Kleinsteinbach Volleyballer wieder im Trainingsbetrieb

Von unserem Mitarbeiter

Karl-Heinz Wenz

Pfinztal-Kleinsteinbach . Er ist der einzige „Dorf“-Verein im Land, der Volleyball für beide Geschlechter auf dem hohen Niveau der Oberliga anbieten kann. Die Volleyball-Sportgemeinschaft (VSG) Kleinsteinbach hat dieses Alleinstellungsmerkmal und ist stolz darauf. Der kleine Verein mit nicht einmal 200 Mitgliedern, der 1983 aus der Taufe gehoben wurde, erlebte nach einem Rückgang der Aktiven in den 1990-er Jahren seit 2005 einen Boom ganz entgegen dem regionalen Trend. Die VSG ist seither Anlaufstation für Volleyball-Begeisterte aus der ganzen Region um Pfinztal und Karlsruhe.

„Über alle Mannschaften hinweg zeichnet uns ein großer Zusammenhalt aus und beweist, dass Volleyball mehr als nur ein Sport ist“, freut sich der seit vorigem Jahr im Amt befindliche Vorsitzende Etienne Thoma, der auch Spieler der ersten Herrenmannschaft ist. Nur so sei es möglich geworden, dass man sich als Spitzenverein im Nordbadischen VB-Verband und durch Aufstiege in die Oberliga – Fn 2015,Herren 2017 – im gesamten badischen Raum einen Namen gemacht hat. Das Engagement der Aktiven zeige sich auch da-ran, dass sie ihre Auswärtsreisen,die sie auch nach Freiburg, Tuttlingen, Villingen-Schwenningen, Heidelberg,Mannheim oder Mosbach führen, in selbstfinanzierten Fahrgemein-schaftenabsolvieren. Mit je drei Herren- und Damenteams ist man in der Oberliga,Verbands-, Landes-, Bezirks- und Kreisliga vertreten. Das Akteurefeld wird ergänzt durch eine Freizeitgruppe und die weibliche Jugend. Einen Engpass gibt es derzeit bei der männlichen Jugend, die keine Teamstärke aufweist.

Nicht glücklich war man mit dem Abbruch der Saison2019/20, akzeptierte aber die Entscheidung. Die Schließung des gesamten Trainings- und Spielbetriebs Mitte März traf den Verein zwar hart – die wichtige Finanzquelle Turniere und weitere Veranstaltungen fielen aus - ,zerstörte aber das Wir-Gefühl der Mannschaften nicht. Im Schulhof des Bildungszentrums machte man nach einer Anlaufzeit Stabilisationstraining mit Kleingruppen. Dann wurde Training mit zehn Personen erlaubt. Hygienevorschriften und Abstandsregeln mussten beachtet werden. Erst seit dem1.Juli darf in voller Teamstärke trainiert werden. „Die Freude aller war groß“,bekennt Pressewartin und 1.Mannschaftsakteurin Isabel Ruf, „auch wenn bis heute Umkleide- und Duschräume geschlossen bleiben müssen“. „In der neuen Saison,die am 26.9. beginnt, ist es unser Ziel, bei den OL-Damen ganz oben mitzupielen“,gibt Trainer Karsten Seeger ein hochgestecktes Ziel aus. „Personell sieht es sehr gut aus“. Franz Steiners OL-Herren können dagegen personell beruflich bedingt und wegen „Elternglück“ nicht aus dem Vollen schöpfen. Sorgen machen sich die Saisonplaner noch wegen der Hallenöffnung in den Sommerferien, in denen diese normaler Weise geschlossen bleiben. „Vielleicht lässt sich der Gemeinderat noch zu einer Ausnahme bewegen, um uns weitere Nachteile in der Vorbereitung zu ersparen“, hoffen sie. „Wir mussten auch schon auf die üblichen Beach-VB-Turniere und unser im Saarland vorgesehenes Trainingslager verzichten“.Weiterhin begrenzt bleiben ohnehin die Hallenkapazitäten in Kleinsteinbach und Berghausen und machen nur zweimaliges Wochentraining möglich. „Finanziell kommen wir in der Corona-Pandemie noch durch unsere Rücklagen und gutes Wirtschaften über die Runden und über-lassen die finanzielle Unterstützung durch den Verband schlechter gestellten Vereinen“, versichert der Vorsitzende.