28-Jähriger entblößt sich vor zwei Schulmädchen in Kleinsteinbach

In Kleinsteinbach hat sich am Freitag ein 28-Jähriger vor zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren entblößt. Die Mädchen waren mit Fahrrädern auf dem Heimweg von der Schule.

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag in Kleinsteinbach im Bereich der Schwarzwaldstraße und dem Durlacher Weg zwei Mädchen im Alter von 9 und 10 Jahren mit offensichtlich sexuellen Absichten angesprochen. Vor einer der Schülerinnen habe er sich gar entblößt und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen waren beide Schülerinnen mit ihren Fahrrädern auf dem Heimweg und hatten an der Örtlichkeit eine Pause eingelegt. Ein Zeuge konnte schließlich nähere Hinweise geben, die zur Ermittlung des 28 Jahre alten Deutschen führten.

Derzeit führt das auf die Bearbeitung von Sexualdelikten spezialisierte Dezernat der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.