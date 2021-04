29-Jähriger verursacht Unfall in Berghausen und flüchtet

Am späten Samstagabend war ein betrunkener 29-Jähriger in Berghausen mit seinem Auto unterwegs. Dabei beschädigte er einen anderen Wagen.

In Berghausen hat ein Pkw-Fahrer am Samstag gegen 22.05 Uhr in der Wöschbacher Straße einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Fahrer daraufhin.

Der Halter eines dort geparkten Autos hatte einen Knall gehört und alarmierte die Polizei. So musste er feststellen, dass sein Wagen von einem vorbeifahrenden Auto linksseitig gestreift worden war.

Daraufhin stellte die Polizei das Verursacherfahrzeug in der Horsterstraße fest und ermittelten den 29 Jahre alten mutmaßlichen Unfallfahrer. Er stand laut Vortest mit 1,8 Promille unter Alkoholeinwirkung und musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Wie sich zudem herausstellte, war er offensichtlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs.