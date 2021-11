Zwischen Laster und Auto eingeklemmt

53-Jähriger verletzt sich schwer in Berghausen

Schwere Verletzungen hat sich ein 53 Jahre alter Lasterfahrer zugezogen, als er am Donnerstagmorgen zwischen seinem Fahrzeug und einem Auto eingeklemmt wurde. Von der Unfallstelle in Berghausen ist er in eine Klinik gebracht worden.