Wie Afghanen aus Pfinztal Kontakt zu ihrer Familie halten

Wie sich die Menschen in der Ukraine fühlen, können Ramiza Gisavi und ihr Ehemann Seyed Nasir nachvollziehen. Und auch dass der Krieg in der Ukraine die Menschen hierzulande, also in Deutschland, beschäftigt.

Viel weiter weg – auch im Blick der Öffentlichkeit – liegt indes ihr Heimatland: Afghanistan. „Kaum jemand interessiert sich mehr dafür, wie es den Menschen dort geht“, sagen die beiden. Seit Wochen findet das Thema Afghanistan in den Medien allenfalls am Rande statt.

„Jeden Tag werden in meiner Heimatstadt, in Kabul, Menschen vom Taliban-Regime getötet. Als Abschreckung werden Leichen an Baggerschaufeln aufgehängt und durch die Stadt gefahren“, erzählt der 46-jährige Afghane, der mit seiner Familie 2015 aus seiner Heimat floh und nun in Pfinztal lebt. So weit es möglich ist, halten die Gisavis Kontakt in ihr Heimatland.

Gisavi besuchte den Bruder in Teheran

„Dort leben noch viele von unserer Familie, Geschwister, Freunde und Bekannte.“ Jüngst flog Ramiza Gisavi (35) in den Iran, nach Teheran, um dort ihren Bruder Mustafa zu treffen. Dem gelang vor kurzem die Flucht aus Afghanistan. Was er der Schwester von dort berichtete, ist erschütternd und deckt sich mit dem, was das Ehepaar immer wieder aus der Heimat und über die Heimat erfährt.

„Die Menschen leiden Hunger. Die Lebensmittelpreise kann kaum noch einer bezahlen. Kinder dürfen nicht in die Schule. Arbeit gibt es keine. Die Taliban beherrschen alles“, hören sie aus der Heimat. „Männer müssen sich Bärte wachsen lassen. Frauen müssen Burka tragen.“ Die Flucht aus dem Land sei kaum möglich.

„Die Nachbarländer haben die Grenzen dichtgemacht“, gibt Ramiza die schlechten Nachrichten wieder, die ihr Bruder übermittelt hat. Nur wer Geld habe, um bestimmte Stellen zu bestechen, könne das Land verlassen. „Die Taliban halten die Menschen gefangen. Und es herrscht unglaubliche Willkür. Es kommt oft vor, dass Taliban mitten in der Nacht in Häuser eindringen – schwer bewaffnet – und Menschen mitnehmen, die dann für immer verschwinden.“

Die Welt hat Afghanistan einfach vergessen. Afghanisches Ehepaar aus Pfinztal

„Die Welt hat Afghanistan einfach vergessen“, so das Ehepaar weiter. „Wir können nicht einmal Geld nach Hause schicken. Wir wissen nicht, ob es überhaupt ankommt, wer es am Ende bekommt.“ Wie es weitergeht? Ob es Hoffnung gibt?

„Nein, so wie es jetzt aussieht, hat mein Land, haben die Menschen dort keine Zukunft“, meint Seyed Nasir. Überhaupt lasse sich nicht von Zukunft sprechen, nicht in einem Land, dass durch die Taliban Hunderte von Jahren in die Vergangenheit zurückkatapultiert worden sei.

Seine Frau und er hatten Glück, dass sie fliehen konnten. „Ich hatte eine Baufirma. Und schon damals gab es immer wieder massive Probleme mit der Regierung“, berichtet der 46-Jährige. In Pfinztal fand die Familie mit ihren vier Kindern eine neue Heimat. Auch dank guter Nachbarn wie den Bittighofers und durch die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern in Pfinztal.