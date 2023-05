Gemeinderat berät

Ärger über Parkraum-Konzept: Pfinztaler Bürger fühlen sich nicht ernst genommen

In Pfinztal regt sich Widerstand gegen das geplante Parkraumkonzept der Gemeinde. Am Dienstag berät der Gemeinderat in der Hagwaldhalle darüber. Schon zuvor ist die Kritik der Bürger groß.