Die Versorgung mit Corona-Teststellen in der Region Karlsruhe ist gedeckt. Und diese sind aus der Sicht des Gesundheitsamts so verteilt, dass den Bürgern in zumutbarer Entfernung eine Teststelle zur Verfügung steht.

„Sollte sich an einzelnen Orten im Kreisgebiet oder auch generell weiterer Bedarf an Teststellen ergeben, kann erneut eine Beauftragung ausgesprochen werden“, informiert aktuell das Gesundheitsamt auf seiner Homepage.

„Die Gemeinde Walzbachtal ist mit Corona-Teststellen sehr gut aufgestellt“, sagt Annika Müller, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde. Im Ortsteil Jöhlingen sind vier Testzentren verteilt, mit dabei auch eine Apotheke.

Auch in Wössingen können sich Bürger ohne Termin testen lassen. Hier positioniert sich die Teststation an markanter Stelle auf dem Rathausplatz. „Seit dem 31. Januar haben wir unsere Öffnungszeiten verlängert“, erklärt Paulina Wydrzycki, die hier zum Corona-Schnelltest den Nasalabstrich vornimmt. „An den Wochenenden sind es um die 160 Testungen täglich und 120 Tests durchschnittlich unter der Woche.“

Diese hohe Anzahl kommt insbesondere durch die auf die Schulen, Kitas und Kindertagespflege ausgeweitete Testpflicht zustande, die nach den Weihnachtsferien eingeführt wurde, erklärt die Mitarbeiterin des Testzentrums.

Einen aktuellen negativen Test muss Sonja Huber am nächsten Tag ihrem Tätowierer vorlegen, der ihr ein Mandala stechen soll. Die vor zwei Wochen am Jöhlinger Ortsausgang neu eröffnete Teststation, zu der sie geht, betreibt ein Anbieter aus Pforzheim, der eine Kette von Schnelltestzentren unterhält.

Einige Corona-Teststellen in Pfinztal

Mit zwei Teststellen in Kleinsteinbach, fünf in Söllingen und drei in Wöschbach sind auch die kleinen Ortsteile in Pfinztal gut aufgestellt, auch wenn diese hier nicht unbedingt jedem sofort ins Auge springen. So testet etwa seit Mitte Dezember Helena Braun aus einer Fensteröffnung des Gästehauses Kohler heraus. „Bis die Genehmigung vom Gesundheitsamt erteilt wurde, vergingen über vier Wochen“, sagt sie.

Beruflich bedingt greift die Mitarbeiterin beim Deutschen Roten Kreuz nur täglich von 14.30 bis 17 Uhr zum Wattestäbchen. Am Wochenende ist ihre Teststelle dicht. „Ich habe meine Stammkundschaft, etwa ungeimpfte Arbeitnehmer, die regelmäßig bei mir vorbeikommen“, erzählt Braun, die monatlich etwa 200 Schnelltests abrechnen kann.

„Würde ich mehr Werbung machen oder ein Banner auf der Straße aufstellen, wären es sicher mehr“, meint die Testerin, die bisher noch keinen positiven Corona-Test registrieren musste. Eine Dachgeschosswohnung in Wöschbach ist eine zertifizierte Impfstation, erzählt eine junge Mutter aus dem Ortsteil, die dort den Test zum Kindergartenbesuch ihres Filius machen lässt.

Dettenheims Hauptamtsleiterin ist unzufrieden

Unzufrieden mit den Testmöglichkeiten in Rußheim zeigt sich Dettenheims stellvertretende Hauptamtsleiterin Alexandra Schindler: Derzeit gebe es in der Gemeinde vier Teststationen, davon in Rußheim lediglich eine. Diese sei zwar zentral am CAP-Markt gelegen, eine weitere Teststation am Ortsrand sei aber gerade für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen zur Vermeidung langer Wege wünschenswert, betont Schindler. Eine Antragstellung liege dem Gesundheitsamt bereits vor.

Auch interessant: Die Gemeinde wartet noch auf eine Antwort zu ihrer Anfrage an das Gesundheitsamt, wie viele Impfstationen in Dettenheim registriert sind. Zwar seien die Betreiber dem Gesundheitsamt gegenüber im Rahmen des Genehmigungsverfahrens auskunftspflichtig, erklärt Schindler, der Gemeinde gegenüber aus datenschutzrechtlichen Gründen jedoch nicht.