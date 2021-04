Auto überschlägt sich am Ortseingang von Pfinztal-Söllingen

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagabend in Pfinztal gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldete kurz nach 21 Uhr ein Zeuge telefonisch, dass sich am Ortseingang Söllingen am dortigen Kreisverkehr ein Auto überschlagen habe, das aus Richtung Berghausen gekommen sei. Der Fahrer des auf der Seite liegenden Kleinwagens habe die Flucht ergriffen.

Über das Kennzeichen konnten die Beamten den Halter ausfindig machen. Nicht er, sondern sein 20-jähriger Sohn sei gefahren, so die Polizei. Bei einem Alkoholtest wurden 2,2 Promille Alkoholgehalt im Blut festgestellt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Der Fahrer ist unverletzt, sein Führerschein wurde einbehalten.