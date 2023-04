Autofahrerin fährt Gemeindemitarbeiter bei Straßenarbeiten im Pfinztal an

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 10 zwischen Berghausen und Söllingen vermutlich aufgrund von Gegenverkehr in eine abgesicherte Arbeitsstelle am Straßenrand eingeschert und hat dabei einen Mitarbeiter der Gemeinde Pfinztal bei der Durchführung von Straßenarbeiten angefahren. Wie die Polizei mitteilte, touchierte der rechte Außenspiegel des Pkw den Arm des Arbeiters. Dieser verletzte sich dabei leicht.

Die Autofahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und setzte ihre Fahrt in Richtung Söllingen fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkleren Kleinwagen der Marke Skoda mit Pforzheimer Kennzeichen gehandelt haben.