Bahnhofsplatz in Pfinztal-Berghausen soll wiederbelebt werden

Der Bahnhof in Pfinztal-Berghausen soll ein neuer Ankerpunkt werden, der zum Verweilen einlädt. Ideen für die Umgestaltung wurden erarbeitet und im Gemeinderat vorgestellt.

Das Ziel steht im Grunde fest: Die Ortsmitte Berghausen im Bereich zwischen den beiden Ankerpunkten Europaplatz und Bahnhofsplatz soll aufgewertet werden. Eine gewichtige Rolle, so eine Vorgabe, spielt dabei Barrierefreiheit.

In mehreren Schritten, einschließlich einer Bürgerbeteiligung und eines Planungsspaziergangs durch das doch recht großräumige Areal, wurden Ideen und Möglichkeiten für Verbesserungen und Aufwertungen des Plangebiets erarbeitet. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde der kommunale Abschlussbericht vorgestellt.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein vom Land gefördertes Vorhaben unter dem Arbeitstitel „Ortsmitten barrierefrei und lebenswert gestalten“. „Pfinztal ist eine der 20 beteiligten Modellkommunen in Baden-Württemberg“, erinnerte Bürgermeisterin Nicola Bodner (parteilos). Die Büros Pesch Partner Architekten und Planersocietät begleiteten die Projektentwicklung.

Nachfolgende Ergebnisse (in Auszügen) sollen in künftige Planungen der Gemeinde einfließen.

Umgestaltung des Bahnhofsplatzes in Berghausen

Fokus Bahnhofsplatz: Angeregt wird eine Umgestaltung des eher selten genutzten Platzes. Lediglich der Wochenmarkt und Boulespieler nutzen den Bahnhofsplatz. „Zukünftig“, heißt es im Abschlussbericht, „soll der Bahnhofsplatz wieder als Ankerpunkt in Berghausen agieren.“

Dies könne zum Beispiel durch verschiedene Veranstaltungen und Nutzungsformen wie Kleinkunstbühne, Weihnachtsmarkt oder beispielsweise eine Vergrößerung des Wochenmarktes erreicht werden. Ideal wäre in diesem Bereich Gastronomie wie vormals die Gaststätte „Zum Adler“.

Laubkreuzung soll zum „Verweilort“ und die Pfinz ein Naherholungsort werden

Aufwertung der Laubkreuzung: „Zukünftig soll die Kreuzung nicht nur räumlich, sondern auch ästhetisch den Verbindungspunkt der beiden Ortsmitten (Bahnhofs- und Europaplatz) einnehmen“, lautet ein weiteres Ergebnis des Abschlussberichts. Recht vage gehalten sind die Möglichkeiten, dies umzusetzen. Im Bericht wird von einem „kleinen Interaktions- und Verweilort mit hoher Aufenthaltsqualität“ gesprochen.

Zugang zur Pfinz: Durch eine breite Uferpromenade mit Verweilmöglichkeiten, wie zum Beispiel durch einen angrenzenden Steg, könnten Zugänge zur Pfinz geschaffen werden; auch verstanden als neuer Naherholungsort mitten in Berghausen.

Gehwege sollen mehr Platz für Fußgänger bieten

Verbreiterung der Gehwege und neue Querungen: Es müsse mehr Platz für Fußgänger geschaffen werden. Gegebenenfalls müssten deswegen Parkplätze entfallen. Überdies fehlten in etlichen Einmündungsbereichen gesicherte Querungsstellen für Fußgänger, nicht zuletzt für Schüler auf ihren alltäglichen Schulwegen. Gerade auf den Punkt „sicherer Schulweg“ solle man bei zukünftigen Planungen besonderen Wert legen.

Durchweg positiv nahmen die Gemeinderäte die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen in dem Abschlussbericht auf. Handlungsbedarf sah Volker Hans Vortisch (SPD) beim Thema Unterführung zu der Stadtbahnhaltestelle Berghausen und bei Fußgängerquerungen an der B10. Sein Fazit: „Wir sollen uns zügig an die gestellten Hausaufgaben machen.“

Als „hervorragende Basis für anstehenden politische Entscheidungen“ bewertete Monika Lüthje-Lenhardt (Grüne) den Abschlussbericht. Im nächsten Schritt, befand Markus Ringwald (CDU), seien nun die Stadtplanung und die Kämmerei der Gemeinde gefragt. Es wäre wirklich schön, wenn sich in der Ortsmitte einiges verbessern würde, urteilte Eva Möller. „Nur, wie kommen wir dahin?“, fragte sie sodann.

Den Faden griff Verwaltungsmitarbeiter Roland Keller auf. Die Triebfedern für Veränderungen, so der Stadtplaner, kämen oft von außen. Allerdings tue sich in Sachen Veränderungen oftmals lange nichts.