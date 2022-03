Balkon brennt: Passant alarmiert Hausbewohner in Söllingen

In Söllingen bemerkt ein Passant einen verrauchten Balkon und alarmiert Bewohner und Feuerwehr. Beide Hausbewohner bleiben unverletzt.

Ein aufmerksamer Passant hat am Dienstagnachmittag einen verrauchten Balkon in der Reetzstraße in Söllingen bemerkt. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte er daraufhin die Bewohner sowie die Feuerwehr.

Beide Hausbewohner im Alter von 37 und 81 Jahren konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Pfinztal brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Als Brandursache wurde ein technischer Defekt einer Fritteuse, die sich auf dem Balkon befand, vermutet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 25.000 Euro.