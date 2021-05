In Berghausen beginnen am Dienstag die Straßensanierungsarbeiten im Bereich der B10 und der B293. Vor allem in den ersten Tagen muss man mit chaotischen Verkehrsverhältnissen rechnen.

Fast schon frohlockend dürften viele Verkehrsteilnehmer die Nachricht aufgenommen haben, dass die Jöhlinger Straße in Weingarten wieder für den Verkehr geöffnet ist. Die Freude wird aber nicht lange vorhalten. Am Asphalthorizont zeichnet sich überdeutlich das nächste Verkehrsunwetter mit massiven Ausläufern weit in die Region hinein ab.

Am kommenden Dienstag beginnen umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten entlang der B10 und B293 in Berghausen. Immerhin: Der Weingartener Rekord – drei Jahre an einer Straße bei Komplettsperrung zu arbeiten – soll nicht gebrochen werden. Die Straßenarbeiten in Berghausen sollen Ende des Jahres ihren Abschluss finden.

Heftig wird es dennoch.