Bauernhof ohne Zäune: In Pfinztal sollen die Menschen der Landwirtschaft näher kommen

Neugierig sein ist beim Obstbau Wenz in Pfinztal ausdrücklich erlaubt. Zwischen den Bäumen und Sträuchern führen naturbelassene Spazierwege hindurch. Der Landwirt will Obst wieder bekannt machen.

Zielstrebig läuft ein Mann mit seinem leeren Kanister auf die Zapfanlage vor dem Hofladen zu. Er eilt vorbei an Kräutern in Töpfen, einem Bücherschrank und kleinen Schüsseln voll Beeren, die zum Kühlen hinter einer Glastüre stehen. Doch all das ignoriert der Mann. Nur noch wenige Schritte trennen ihn vom Grund seines Besuches.

„Es gibt heute keinen Apfelsaft mehr. Der ist schon leer”, ruft Friedhelm Wenz dem Kunden im Gehen zu. Abrupt wendet sich dieser der Stimme zu und wirft resigniert den Kopf in den Nacken. Sobald es Nachschub gibt, komme er wieder. „Es gibt eben nicht immer zu jeder Jahreszeit alles”, sagt Wenz, dessen Obstbau sich in Pfinztal über zwölf Hektar erstreckt.