Zu hohe Bebauung?

Bürgerinitiative: Gemeinde Pfinztal lässt sich erpressen

Die „Initiative gegen die Planung des Wohnparks an der Pfinz“ kritisiert den Bebauungsplan für einen Wohnpark in Berghausen. Jetzt hat sie 400 Unterschriften an Bürgermeisterin Bodner übergeben.