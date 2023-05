Ja, das stimmt. In vielen Bereichen sucht man Barrierefreiheit vergebens. Ich denke da an Haltestellen oder an Fußgängerampeln. Oder nehmen sie nur mal den Wohnungsmarkt. Behindertengerechte Wohnungen werden, wenn überhaupt, ganz selten angeboten. Oder die Probleme für Rollstuhlfahrer und Blinde, die sich teilweise auf Wege mit Kopfsteinpflaster begeben müssen. Es fehlt auch vielerorts an Leitsysteme für blinde Menschen. Ich habe auch die Diskussion um ein Parkraumkonzept verfolgt. Schauen sie sich doch mal die teilweise zugeparkten Straßen an. Da gibt es für Fußgänger, egal ob mit oder ohne Behinderung, an vielen Stellen kaum ein Durchkommen.