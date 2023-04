Wildfremde Menschen kommen ins Gespräch

Beim Pfinztaler Mittagstisch geht es um mehr als eine kostenlose Mahlzeit

Seit mehr als zehn Jahren gibt es in der Räuchle-Halle in Söllingen den Pfinztaler Mittagstisch. Bedürftige, aber auch Menschen, die einfach nur Gesellschaft suchen, speisen dort gratis einmal die Woche am Donnerstag.