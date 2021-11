Betrunkener Randalierer legt sich in Pfinztal mit Polizeihund an

Ein 39-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Berghausen randaliert und mehrfach die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, stritt der Mann zunächst gegen 13 Uhr vor einem Wohncontainer in der Lehmgrubenstraße mit einer 62-Jährigen. Beide kannten sich offenbar und trugen zurückliegende Streitigkeiten erneut aus.

Eine Streife konnte den Mann zunächst beruhigen und ein Jagdmesser sicherstellen, das der 39-Jährige bei sich getragen hatte. Doch damit nicht genug: Um 14.20 Uhr randalierte er erneut vor dem Container der Frau. Als die Streife mit Unterstützung eines Diensthundes eintraf, hatte sich der Mann in seinen eigenen Wohncontainer zurückgezogen und dort ein Zimmer verwüstet.

Die Beamten entdeckten den Randalierer auf dem Boden im Schlafraum. Er erhob sich und trat den Diensthund und eine Polizeibeamtin. Der Hund wehrte sich und biss den 39-Jährigen, welcher dadurch leicht verletzt wurde. Nach einer kurzen Behandlung der Wunde wurde der offensichtlich betrunkene Mann in Gewahrsam genommen.