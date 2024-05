Breakdancer Artur Meisner aus Pfinztal verfolgt eine Mission

Artur Meisner aus Pfinztal ist ein Tänzer mit Mission. Seit seinem 14. Lebensjahr gehört seine Leidenschaft dem Breakdance. Der 24-Jährige studiert Sportwissenschaft in Karlsruhe mit dem Ziel, jungen Menschen zu helfen, ihre Mitte zu finden, ihre Stärke zu entdecken, sie von der Straße zu holen und zum christlichen Glauben zu führen.

„So gesehen möchte ich mit meinem Tanz zurückfinden zum Ursprung“, sagt Meisner. In den 1970er Jahren vereinten sich in den Ghettos von New York Elemente musikalischer, tänzerischer und malerischer Straßenkunst, bestehend aus Rap, DJing, Graffiti und Breakdance. „Der Leitspruch der urbanen Tanzkultur der Straße war: Peace, love, unity and having fun“, so Meisner, der in Söllingen wohnt. Statt gewalttätiger Auseinandersetzungen wurden tänzerische Kämpfe (Battles) in der Gemeinschaft ausgetragen.

Hohes Maß an Körperbeherrschung gefordert

Die akrobatische Tanzform fordert den Tanzenden ein hohes Maß an Körperbeherrschung ab. Fasziniert ist Meisner von dem künstlerischen Tanzstil, der von der Improvisation lebt und die Möglichkeit gibt, seine Gefühle auszuleben und sich auf hohem Niveau richtig auszupowern. Zu den Moves, also Tanzbewegungen, gehören etwa die statisch gehaltenen Freezes oder Power Moves, die sich durch Drehbewegungen auszeichnen, wie etwa Kopfstand-Pirouetten.

Selbst trainiert Meisner daheim zwei bis drei Stunden viermal in der Woche. „Breakdance ist 2024 erstmals olympische Disziplin“, so Meisner. Doch an Wettkämpfen nimmt er seit einiger Zeit nicht mehr teil. „Mein Fokus hat sich verändert. Über das Tanzen habe ich zum Glauben gefunden.“ Die Festlegung auf eine bestimmte Religion spiele dabei keine Rolle. „Mein Hobby ist ein Mittel zum Zweck“, so Meisner.

Selbst besucht er die Agape-Gemeinde in Durlach. Dort bietet er Anfang Juni eine kostenlose Workshop-Woche für Jugendliche an. „Breakdance soll den Jugendlichen den christlichen Weg weisen, ihnen Perspektive geben und zu ihrem Licht im Dunkeln werden“, so Meisner. Außer tänzerischen Moves habe ihm sein Trainer und Mentor B-Boy Flex Holik auch religiöse Werte vermittelt, als er im Karlsruher Hip-Hop-Kulturzentrum Combo zu seiner Leidenschaft fand.

Meisner hat schon zusammen mit einem Sozialarbeiter an einer Brennpunktschule in Oberreut eine Breakdance-AG geleitet und war als Trainer für Breakdance in einer Tanzschule in Karlsruhe tätig. Derzeit hat er einen Werkvertrag mit einem Physiotherapiestudio in Pfinztal. „Mit Verletzungen kenne ich mich aus“, erklärt Meisner. Seine Sehnen und Gelenke werden stark gefordert.