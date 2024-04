66-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Pfinztal lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Pfinztal mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Ein 66-Jähriger ist am Montagmittag schwebt nach einem Motorradunfall in Pfinztal in Lebensgefahr. Der Fahrer scherte kurz vor einem Kreisel vermutlich zum Überholen aus und stieß mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen, teilte die Polizei mit.

Motorradfahrer stößt mit Transporter zusammen

Der 66-jährige Motorradfahrer wurde wegen schwerer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

Am Motorrad sowie an dem Transporter entstanden Totalschäden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße 10 am Ortsausgang von Pfinztal-Söllingen in Richtung Karlsruhe.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 10 zeitweise voll gesperrt. Zurzeit reinigen Einsatzkräfte die Fahrbahn an der Unfallstelle. Deshalb ist der Verkehr in Fahrtrichtung Pforzheim beeinträchtigt.