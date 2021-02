Kritik an kurzfristiger Umsetzung

Bundesstraßen B293 und B10 in Pfinztal-Berghausen werden ab Mai saniert

Die B293 und die B10 in Berghausen werden komplett erneuert. Die Arbeiten beginnen, wenn die Arbeiten in der Jöhlinger Straße in Weingarten beendet sind. Weil die Straße in ein paar Jahren schon wieder aufgerissen werden könnte, gab es Kritik an dem kurzfristigen Projekt.